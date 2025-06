Danza sportiva cinque piccole palermitane vincono la super finals Cids a Milano

Le giovani promesse della danza sportiva di Palermo hanno brillato a Milano, portando a casa il trionfo nelle Super Finals Cids. Queste cinque talentuose ballerine della Dance Art Academy, guidate dalla maestra Romina Riticella, hanno dimostrato che passione e dedizione aprono le porte ai sogni. La loro vittoria non è solo un traguardo, ma l’inizio di un cammino ricco di successi e emozioni.

Le giovani promesse della danza sportiva della Dance Art Academy di Palermo, guidate con passione e professionalitĂ dalla maestra Romina Riticella, hanno lasciato il segno a Milano. Cinque talentuose ballerine, determinate e cariche di energia, hanno conquistato la scena delle Super Finals Cids. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

