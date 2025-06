Dante e Leopardi in mostra al Museo Irpino

Un viaggio tra i giganti della letteratura italiana prende vita in una mostra unica nel suo genere: Dante e Leopardi si incontrano nel Museo Irpino, grazie all’obiettivo di Donatella Donatelli. Un dialogo visivo che mette in luce le loro profonde similitudini e differenze, invitandoci a riscoprire il nostro patrimonio culturale. Non perdere l’occasione di immergerti in questa esperienza emozionante, aperta da venerdì 4 luglio.

Tempo di lettura: 2 minuti Due giganti della letteratura italiana, Dante Alighieri e Giacomo Leopardi, si incontrano in un dialogo visivo potente e inedito grazie allo sguardo di Donatella Donatelli. Sarà inaugurata venerdì 4 luglio alle 17.30, presso il Museo Irpino nel Complesso Monumentale del Carcere Borbonico, la mostra fotografica “Dante + Leopardi”, curata da Chiara Reale e promossa nell’ambito del ciclo Portfolio dell’Amministrazione Provinciale di Avellino. Con quindici scatti e tre opere video, la fotografa napoletana offre un percorso simbolico e visionario, in cui le immagini diventano strumenti per esplorare le affinità profonde tra i due poeti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Dante e Leopardi in mostra al Museo Irpino

In questa notizia si parla di: dante - leopardi - mostra - museo

Sabato 5 luglio ore 18.30 Salvador Dalì, tra arte e mito - MOSTRA AL MUSEO DELLA FANTERIA ? ULTIMA OCCASIONE ? Dante Alighieri e Salvador Dalì: due geni distanti nel tempo che si incontrano in questa mostra irripetibile! L'Arte del catalano Sal Vai su Facebook

Dante e Leopardi in mostra al Museo Irpino; Portfolio: l'arte fotografica al Museo Irpino; Il vero Leopardi nella mostra dedicata al Poeta dell’Infinito dall’artista salernitano Renaldo Fasanaro, alla Pinacoteca Provinciale di Salerno fino al 10 novembre..

A Recanati in mostra per la prima volta il manoscritto di Leopardi su Dante - In mostra a Casa Leopardi l'originale della canzone "Sopra il monumento di Dante che si preparava in Firenze" e alcune preziose edizioni della Commedia su cui studiò il poeta 26 Ottobre 2021 alle ... Si legge su repubblica.it

Le 10 case museo dei più grandi scrittori italiani - Libreriamo - Ecco le più belle case museo dei grandi scrittori italiani da visitare almeno una volta nella vita Un suggerimento per viaggiatori e turisti appassionati di ... Lo riporta libreriamo.it