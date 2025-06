Danno all’immagine della PA | sussiste anche se la vicenda non è finita sui giornali Sentenza

Anche senza una vasta copertura mediatica, il danno all'immagine della Pubblica Amministrazione può essere reale e significativo. La recente sentenza della Corte dei conti su un ex responsabile finanziario che ha sottratto oltre 200.000 euro dimostra come le azioni individuali possano compromettere la fiducia nella pubblica amministrazione, indipendentemente dalla copertura mediatica. Scopriamo insieme perché la reputazione pubblica è un bene da tutelare con attenzione.

La Corte dei conti ha esaminato il caso di un ex responsabile del servizio finanziario dei un comune italiano che ha prelevato illegalmente oltre 208.000 euro dalle casse pubbliche. I soldi erano stati versati su conti personali, anche intestati alla moglie, attraverso mandati di pagamento non giustificati. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

