Danni permanenti alla mano del paziente giudice condanna l’Asl

Una recente sentenza mette in luce l’importanza di un’assistenza sanitaria tempestiva e accurata. L’ASL Napoli 2 Nord è stata condannata per grave negligenza, che ha causato danni permanenti alla mano di un paziente. Un caso emblematico di come la mancanza di diagnosi e trattamento adeguato possa avere conseguenze devastanti. La vicenda sottolinea la fondamentale responsabilità delle strutture sanitarie nel garantire cure di qualità e sicurezza.

Tempo di lettura: 2 minuti Sentenza di condanna nei confronti dell’ ASL Napoli 2 Nord per un caso di “grave negligenza sanitaria che ha provocato danni permanenti alla mano di un paziente”. Lo rende noto con un comunicato lo Studio Legale Associati Maior. Il paziente si era rivolto a una struttura sanitaria dell’Asl a seguito di un trauma, ma la frattura riportata non fu adeguatamente diagnosticata né trattata, si legge nella nota. Le cure necessarie vennero omesse, aggravando la condizione clinica fino a causare lesioni irreversibili. Nonostante una consulenza tecnica preventiva avesse confermato la responsabilità della struttura, l’Azienda sanitaria aveva rifiutato ogni ipotesi di conciliazione, rendendo inevitabile il ricorso in giudizio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Danni permanenti alla mano del paziente, giudice condanna l’Asl

