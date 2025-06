Danneggia auto in sosta e va via Conducente collabora con la polizia locale

Una vicenda che ha suscitato scalpore a Verona: un’anziana donna, coinvolta in un incidente tra auto in sosta, ha prontamente collaborato con la polizia locale, chiamandola e fornendo dettagli importanti. La sua sincerità e disponibilità testimoniano come anche in situazioni complicate, il dialogo e la collaborazione possano fare la differenza. Scopriamone di più sulla vicenda e sui prossimi passi delle autorità.

Ha chiamato la polizia locale di Verona nel tardo pomeriggio di ieri, 29 giugno, la donna anziana che sabato mattina, vicino ad un supermercato, ha danneggiato cinque veicoli in sosta e poi si è allontanata da Via Mameli. La conducente ha dichiarato di aver appreso la notizia dai quotidiani. 🔗 Leggi su Veronasera.it

