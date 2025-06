Danimarca-Svezia femminile | dove vederla orario e probabili formazioni

Preparati a vivere un'emozionante battaglia tra due potenze del calcio femminile: Danimarca e Svezia si sfidano allo Stade de Genève di Ginevra, nel debutto degli Europei 2025. Scopri orario, dove seguire la partita e le probabili formazioni di questa sfida imperdibile, che promette spettacolo e adrenalina fin dal primo fischio. Restate con noi per tutte le ultime notizie e analisi!

Allo Stade de Geneve va in scena la sfida tra Danimarca-Svezia femminile: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match Allo Stade de Genève di Ginevra andrà in scena una delle sfide più attese della prima giornata della fase a gironi degli Europei femminili 2025: Danimarca-Svezia femminile. Si tratta di un derby .

L’Italia femminile si prepara all’Europeo, in un anno risultati positivi contro Germania, Danimarca, Spagna e Svezia - L’Italia femminile si prepara con entusiasmo all’Europeo in Svizzera, dopo risultati incoraggianti contro Germania, Danimarca, Spagna e Svezia.

Il 2 luglio inizierà l'Europeo femminile! Parteciperanno: Islanda, Finlandia e Norvegia daranno vita ad una lunga serie di derby nel Girone A mentre Danimarca e Svezia proveranno a far fuori la Germania nel Girone C. Perché ho deciso di con Vai su Facebook

Europei di calcio femminile 2025: programma completo, orari e dove vedere le partite in diretta; L’Italia vola in Svezia per la terza partita di Nations League. Azzurre a caccia della prima vittoria in casa delle scandinave; Nations League femminile: l'Italia torna a vincere con un netto 3-0 sulla Danimarca.

Italia - Svezia in Nations League di Calcio donne 2025: programma, convocate, orario e dove vedere la partita in diretta - Olympics.com - Penultimo turno della fase a gironi della UEFA Women's Nations League 2025 di calcio femminile con ancora in palio la qualificazione alla fase finale. Secondo olympics.com

Italia-Svezia (Women's Nations League): orario e dove vederla in TV - Svezia, gara valida per i gironi della Nations League femminile, è alle 18:20 di oggi, venerdì 30 aprile 2025. Segnala msn.com