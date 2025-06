Danilo Sacco in Concerto a Castelvetere sul Calore

le emozioni autentiche dell’anima, tra canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e pezzi inediti ricchi di poesia. Preparatevi a vivere una serata indimenticabile, dove la passione e il talento si fonderanno in un’atmosfera magica sotto le stelle. Non mancate: questa è un’occasione unica per lasciarsi coinvolgere dalla musica di un artista straordinario.

Sarà una serata di grande musica d’autore quella del 1° luglio 2025, quando Danilo Sacco salirà sul palco di Piazza Monumento a Castelvetere sul Calore per un concerto attesissimo, con inizio alle ore 22:00. Ex voce dei Nomadi e oggi solista di successo, Sacco proporrà un viaggio musicale tra. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

