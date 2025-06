Daniele Dal Moro e Yulia si sono lasciati | perché è finita tra l’ex GF Vip e la ballerina

La love story tra Daniele Dal Moro, ex concorrente del GF Vip e Uomini e Donne, e la ballerina Yulia, si è conclusa bruscamente. I social hanno rivelato i motivi della rottura e i messaggi velenosi che si sono scambiati, lasciando il pubblico sbigottito. Un altro amore si è spento, dimostrando quanto fragile possa essere il cuore delle star. La domanda ora è: cosa succederà nel futuro di Daniele e Yulia?

Fine della storia tra Daniele Dal Moro, ex GF Vip, e la ballerina Yulia. Le storie social svelano i motivi della rottura e i messaggi al veleno. Un altro amore nato si è spento. Sembrava aver ritrovato la serenità, Daniele Dal Moro, ex volto del Grande Fratello Vip 7 ed ex tronista di Uomini e Donne, accanto alla giovane ballerina Yulia, ma qualcosa è andato storto e i due si sono lasciati, come ha spiegato la ragazza nelle sue storie di Instagram. Dopo la chiacchieratissima e travagliata storia con Oriana Marzoli, Daniele aveva scelto la riservatezza. Nessuna intervista, nessuna dichiarazione pubblica: solo qualche scatto di viaggi, lavoro e selfie condivisi sui social. 🔗 Leggi su Movieplayer.it