Daniel Nilsson di ‘Avanti un altro’ arrestato per maltrattamenti alla compagna

Una notizia scioccante scuote il mondo dello spettacolo: Daniel Nilsson, noto per il suo ruolo nel popolare programma ‘Avanti un altro’, è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti alla compagna. L’incidente si è verificato a Cervinia, quando una lite violenta ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. La vicenda solleva importanti interrogativi sulla gestione delle immagini pubbliche e la realtà privata dei personaggi televisivi; scopriamo insieme i dettagli.

Aosta, 30 giugno 2025 – Fermato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia il modello svedese Daniel Nilsson, noto volto televisivo per essere il 'Bonus' nel programma 'Avanti un altro' condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. I fatti risalgono a sabato sera quando i carabinieri, allertati da un passante, sono intervenuti per una violenta lite tra il 45enne originario di Malmoe e la compagna in strada a Cervinia (Aosta), dove la coppia stava trascorrendo una vacanza. Da quanto ricostruito, l'ex giocatore di hockey su ghiaccio che oggi sfila e posa per molti marchi di moda, avrebbe schiaffeggiato e spintonato la donna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net