Dallo stadio Rigamonti alla società si decide il futuro del ‘nuovo’ Brescia

Dallo stadio Rigamonti alla società, il futuro del Brescia si gioca in un delicato equilibrio di decisioni e sfide. Tra questioni legali e ambiziosi progetti imprenditoriali, il percorso verso una nuova identità è più incerto che mai. In questo scenario complesso, ogni scelta potrebbe segnare il destino del club e della città stessa. La strada da percorrere è ancora lunga, ma l’unico obiettivo rimane: scrivere un nuovo capitolo per il Brescia.

Brescia, 30 giugno 2025 – Si sta facendo sempre più complicato il compito di fare chiarezza intorno al Brescia (o a quello che potrà essere il suo futuro). In effetti in questi giorni così intensi sono diverse le questioni che si intersecano e devono raggiungere un equilibrio che, al di là delle dichiarazioni di facciata, non è affatto facile da trovare. Si passa infatti da delicate questioni legali a progetti imprenditoriali tutti da definire sino a giungere, bontà loro, pure a situazioni collegate al campo. Tra gli argomenti "caldi" di queste ore rimane in evidenza la situazione collegata all' utilizzo dello stadio Rigamonti.

Brescia, partita sul futuro. La nuova squadra di Pasini: "ha voglia di cominciare». Resa dei conti sullo stadio - Il Brescia guarda al futuro con rinnovata energia, affidandosi a Giuseppe Pasini, figura chiave per rilanciare il club dopo l’era Cellino.

Oggi scade l'ultimatum per lo stadio Rigamonti, Cellino: «Pago, ma è un'estorsione» Il nodo Rigamonti in Consiglio: oggi scadono i 15 giorni concessi alla società per saldare le due rate dovute alla Loggia. Il Comune è pronto a riprendersi l’impianto Vai su X

Stasera dalle 19 Giuseppe Pasini (Feralpisalò), Lodovico Camozzi (Lumezzane) e Giuseppe Taini (Ospitaletto) si confronteranno con la prima cittadina sulla possibilità di far ripartire il Brescia dalla Serie C grazie al trasloco allo stadio Rigamonti di una di loro Vai su Facebook

