Dall’India a Modigliana Omaggio al soldato morto in guerra

Un gesto di profonda riconoscenza e amicizia tra culture si è svolto a Modigliana, dove il maggiore Avinash Chhetri, segretario personale del presidente dell’India, ha reso omaggio al coraggio del soldato Thaman Gurung, vittima di eroismo durante la Seconda guerra mondiale. In un'atmosfera di rispetto e memoria condivisa, si sono stretti i legami tra Italia e India, celebrando il valore e il sacrificio di uomini che hanno attraversato confini e guerre, lasciando un’eredità indimenticabile.

Nei giorni scorsi, la sala del consiglio comunale di Modigliana ha accolto il maggiore Avinash Chhetri del 9° Gurkha Rifles, segretario personale del presidente dell'India Droupadi Murmu, venuto per omaggiare il soldato Thaman Gurung che si distinse per il suo eroismo durante la Seconda guerra mondiale, per il suo coraggio sul Monte San Bartolo, vicino a Modigliana, dove trovò la morte in battaglia. Era presente anche Daniele Cesaretti, rappresentante per l'Italia del reggimento. Mentre per il Comune c'erano il sindaco Jader Dardi, consiglieri comunali e rappresentanti di associazioni locali. Il maggiore Chhetri è un militare e da sei anni il più stretto collaboratore del presidente dell'India e qui ha rappresentato un Paese di 1,4 miliardi di persone.