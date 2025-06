Dalle dritti anti caldo per brachicefali e cardiopatici all' Indice di Rischio Parassitario su 3B Meteo Alcuni suggerimenti per aiutare i nostri quattrozampe ad affrontare meglio questo periodo torrido dell' anno

Con l’arrivo dell’anticiclone africano, le temperature raggiungono picchi record, mettendo a dura prova anche i nostri amici a quattro zampe. Dalle dritti anti caldo per brachicefali e cardiopatici agli accorgimenti per ridurre il rischio parassitario, ecco alcuni suggerimenti pratici per garantire loro comfort e sicurezza in questo periodo torrido. Perché, in fondo, prendersi cura dei nostri animali significa proteggerli e renderli felici anche nelle giornate più calde.

N essuna tregua, per il momento. Nei prossimi giorni l’anticiclone africano raggiungerà la sua massima potenza, tanto che su alcune zone del nostro Paese le colonnine di mercurio toccheranno picchi fino a 40°C. Come disturba noi, il caldo torrido nelle città fa soffrire anche gli animali domestici che tentano di adattarsi a queste temperature inusuali. Caldo torrido anche per gli amici a 4 zampe: cosa fare X Leggi anche › I cani che soffrono di più e le mosse anti-caldo in città Caldo record, i rischi per i cani anziani, cardiopatici e brachicefali. I problemi maggiori sono avvertiti dai cani, spiega Federico Coccia, Medico Veterinario della clinica Vigna Clara Ca’ Zampa a Roma. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dalle dritti anti caldo per brachicefali e cardiopatici all'Indice di Rischio Parassitario (su 3B Meteo). Alcuni suggerimenti per aiutare i nostri quattrozampe ad affrontare meglio questo periodo torrido dell'anno

