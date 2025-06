Dall’atletica al basket femminile | c’è un’Italia vincente oltre il calcio Aspettando Wimbledon…

L’Italia sportiva dimostra di essere un vero e proprio motore di successi, dall’atletica leggera al basket femminile, superando anche le difficoltà del calcio. Dopo emozionanti trionfi olimpici e europei, il nostro Paese si prepara a conquistare anche Wimbledon, mentre l’atletica si conferma campione d’Europa per la seconda volta consecutiva. È un’Italia vincente, capace di brillare in ogni disciplina: un orgoglio che ci ispira e ci unisce.

Dall’atletica leggera al basket femminile l’Italia che vince nello sport non si ferma. Quasi a compensare i disastri del calcio ma anche a sottolineare come, dal tennis ad altre discipline, i colori azzurri continuano a trionfare dopo le Olimpiadi di Parigi. Mentre oggi inizia Wimbledon. L’Italia che vince: l’atletica si conferma campione d’Europa. L’Italia dell’atletica si conferma sul tetto d’Europa vincendo per la seconda volta consecutiva il Campionato Europeo per Nazioni in Spagna.. Decisiva l’ultima giornata di gare allo stadio Vallehermoso con le vittorie di due fiorentini, Leonardo Fabbri nel peso (21,68) e Larissa Iapichino nel lungo (6,92), e il secondo posto di Fausto Desalu nei 200 (20?18). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it