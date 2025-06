Dalla Terra dei Fuochi alla mappa della rinascita | mercoledì presentazione Sentinelle Ambientali al Polo della Sostenibilità

Dalla Terra dei Fuochi alla mappa della rinascita: un nuovo inizio per l’ambiente e la comunità. Al Polo della Sostenibilità Ambientale di San Sebastiano al Vesuvio, si inaugurano le Sentinelle Ambientali, un segnale di speranza e impegno concreto. Mercoledì 2 luglio, alle 18.30, sarà l’occasione per scoprire come questa rete di vigilanza possa diventare il motore di un cambiamento reale e duraturo. Un passo importante verso un futuro più verde e responsabile.

Mentre il tema della Terra dei Fuochi torna attuale a causa della condanna dell’Italia da parte dell’Ue per la mancata bonifica tra Napoli e Caserta, al Polo della Sostenibilità Ambientale di San Sebastiano al Vesuvio si avviano le attività del nucleo delle sentinelle ambientali. Mercoledì 2 luglio, alle ore 18.30, nella sede di via Panoramica . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Dalla Terra dei Fuochi alla mappa della rinascita: mercoledì presentazione Sentinelle Ambientali al Polo della Sostenibilità

In questa notizia si parla di: terra - fuochi - mercoledì - mappa

Proposte per la Terra dei Fuochi, Graziano scrive ai comitati per valutare possibili soluzioni - Antonio Graziano scrive ai comitati e alle associazioni ambientaliste delle province di Caserta e Napoli, colpite dal grave fenomeno della "Terra dei Fuochi".

Comune di Polizzi Generosa Mercoledì 25 Giugno 2025 C.de Portella Colla, Piano Trifoglio, Quacella bassa ZONA DI PERICOLO: ATTIVITA’ DI CONTROLLO FAUNA CON ARMI DA FUOCO NON INOLTRARSI GIORNO Mercoledì 25 Giugno 2025 DALL’ALBA Vai su Facebook

Italia condannata per la Terra dei Fuochi: Non protegge gli abitanti dell'area; La mappa dei Fuochi di Sant'Antonio Abate a Giovinazzo; Festa del Soccorso 2025: il programma generale dei festeggiamenti.