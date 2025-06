Dalla Terra dei Fuochi alla mappa della rinascita | mercoledì presentazione Sentinelle Ambientali al Polo della Sostenibilità Ambientale

Dalla Terra dei Fuochi alla mappa della rinascita: un nuovo inizio prende forma al Polo della Sostenibilità Ambientale di San Sebastiano al Vesuvio. Mentre l’Italia affronta la condanna dell’UE per la mancata bonifica tra Napoli e Caserta, nasce il nucleo delle Sentinelle Ambientali, impegnato a proteggere e valorizzare il territorio. Mercoledì 2 luglio alle 18.30, scopri come il coraggio e l’impegno possono trasformare le sfide in opportunità di rinascita.

Mentre il tema della Terra dei Fuochi torna attuale a causa della condanna dell'Italia da parte dell'Ue per la mancata bonifica tra Napoli e Caserta, al Polo della Sostenibilità Ambientale di San Sebastiano al Vesuvio si avviano le attività del nucleo delle sentinelle ambientali. Mercoledì 2 luglio, alle ore 18.30, nella sede di via Panoramica .

