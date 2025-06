Dalla Spagna sono certi | Napoli in pole position per il campione del Mondo

Il Napoli si prepara a scrivere una nuova pagina di storia con un colpo da maestro: l’obiettivo è portare in azzurro un campione del mondo, un vero e proprio simbolo di successo e leadership. La società partenopea non si ferma e, tra trattative serrate e sogni ad occhi aperti, si avvicina sempre più alla chiusura di affari cruciali. La passione dei tifosi si infiamma, pronti a sostenere il...

Il club azzurro fa sul serio per un vincitore del Mondiale: la notizia clamorosa fa sognare tutti i tifosi partenopei. Napoli scatenato sul mercato. Il club azzurro sta letteralmente dominando questa sessione di calciomercato. La dirigenza è sempre attiva per individuare i profili adatti alla rosa di Conte. Vicini alla chiusura gli affari Lang e Beukema: l’esterno del PSV è ormai ad un passo, mentre per il difensore si cerca l’intesa col Bologna. Nelle ultime ore una notizia inaspettata sta facendo impazzire di gioia tutti i tifosi azzurri. Il Napoli sarebbe in corsa per un vero e proprio top player che in carriera ha vinto di tutto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Dalla Spagna sono certi: “Napoli in pole position per il campione del Mondo”

In questa notizia si parla di: napoli - spagna - sono - certi

Calciomercato Napoli, colpo dalla Spagna: c’è l’intesa con il club - Il Napoli è pronto a un colpo di calciomercato dalla Spagna, con un'intesa quasi raggiunta con il club interessato.

VIVA LA PRO VERCELLI! E quanto indispettiscono i 2 scudetti del Napoli in 3 anni a certi tifosi di Juventus, Inter e Milan, non quelli sani e davvero sportivi. E quanto irrita la forza economica del Napoli di De Laurentiis. E quanto brucia la scelta di Conte di rest Vai su Facebook

TORNIKE SHENGELIA, DALLA SPAGNA SONO CERTI: FIRMATO UN RICCO CONTRATTO 2+1 CON IL BARCELLONA; Nico Paz incanta anche contro il Napoli, ora vale 40 milioni: ma il Como può perderlo per soli 9; DAL BRASILE SONO CERTI: 'MANCA SOLO LA FIRMA' E ANCELOTTI SARÀ CT DELLA SELECAO.

Juanlu-Napoli, cosa manca per chiudere: le ultimissime dalla Spagna - Mentre in Italia alcuni addetti ai lavori sembrano essere certi del suo arrivo, in Spagna non manca chi avanza qualche dubbio in proposito. Riporta msn.com

In Spagna ne sono certi: tradimento totale, all’Inter già a gennaio - Non solo il rinnovo di Skriniar: l’Inter lavora ad un colpo di spessore per il mercato di gennaio. Si legge su calciomercato.it