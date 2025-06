Dalla scorta a Falcone e Borsellino all' omicidio di Ylenia Fabbri | il poliziotto gentiluomo va in pensione dopo 40 anni in divisa

Dalla tragica scorta di Falcone e Borsellino all’omicidio di Ylenia Fabbri, il poliziotto gentiluomo si prepara a chiudere un capitolo fondamentale della sua vita. Dopo 40 anni di dedizione alla divisa, il Sostituto Commissario Andrea Linguerri lascia ufficialmente il servizio, portando con sé storie di coraggio e impegno. La città di Faenza lo saluta con gratitudine e affetto, mentre si avvia verso una nuova fase.

Dal primo giorno di luglio la città di Faenza saluta il Sostituto Commissario Andrea Linguerri, che lascia la Polizia di Stato per raggiunti limiti di età. Vice dirigente del Commissariato di Polizia di Faenza e responsabile della Sezione Scientifica, Linguerri conclude una carriera di oltre. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: scorta - falcone - borsellino - omicidio

Vedova capo scorta Falcone: “Brusca libero? Amareggiati, resta un criminale” - Il rilascio di Giovanni Brusca ha suscitato profonda amarezza tra coloro che hanno vissuto sulla propria pelle le tragedie delle stragi di Capaci e di altri attentati.

Giovanni Brusca, il boia di Capaci, il capomafia che azionò il telecomando che innescò l'esplosione il 23 maggio del 1992 in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta, è libero. A fine maggio sono trascorsi i 4 anni di Vai su Facebook

Dalla scorta a Falcone e Borsellino all'omicidio di Ylenia Fabbri: il poliziotto gentiluomo va in pensione dopo 40 anni in divisa; Strage di Capaci, 23 Maggio 1992: l'attentato e la morte di Falcone; Cosa è successo il 23 maggio 1992: la strage di Capaci e la morte di Giovanni Falcone.

Fu nella scorta di Falcone e Borsellino e aiutò nelle indagini sull’omicidio Biagi: la Polizia di Stato di Faenza saluta Andrea Linguerri che va in pensione - nel 1986 poi fu aggregato alla Questura di Palermo per far parte della scorta ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino durante il “maxi processo” alla mafia. Scrive ravennanotizie.it

Maxiprocesso mafia di Falcone e Borsellino/ Gli 8 anni che cambiarono la Repubblica - IlSussidiario.net - In seguito agli omicidi del commissario Beppe Montana e del vicequestore Ninni Cassarà, i giudici Falcone e Borsellino furono trasferiti in un luogo sicuro, nel quale avrebbero da lì a poco ... Segnala ilsussidiario.net