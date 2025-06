Dalla Regione un piano da 9.1 milioni per cinema e audiovisivo Critiche dal Pd | Fondi tagliati

La regione Lazio punta a rilanciare il settore cinematografico con 91 milioni di euro destinati a cinema e audiovisivo, ma le critiche non mancano. La Commissione Cultura ha approvato il Piano 2025, assegnando circa nove milioni di euro per sostenere la produzione a Roma e nel Lazio — un importo inferiore rispetto all’anno passato. Una scelta che solleva interrogativi sulla reale volontà di valorizzare il settore e sulle possibili ripercussioni future.

Oltre nove milioni per sostenere la produzione cinematografica e audiovisiva a Roma e nel Lazio. La commissione regionale Cultura ha dato il via libera al Piano 2025, con un impegno totale di risorse pari a nove milioni e 117.800 euro. Una cifra inferiore rispetto all’anno scorso, quando per. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Cinema e audiovisivo, via libera in commissione Cultura al Piano 2025 Il provvedimento prevede uno stanziamento di oltre 9 milioni di euro

A Palermo la Scuola di Cinema Piano Focale offre 3 borse di studio ai giovani siciliani. Iscrizioni entro il 13 luglio.

