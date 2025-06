Dalla Nasa al Buccheri La Ferla arriva la camera iperspettrale | ecco come sarà utilizzata

Dalla NASA al Buccheri La Ferla, la camera iperspettrale rivoluziona l'imaging chirurgico, portando precisione e innovazione nell’intervento. Questa tecnologia all'avanguardia, presente in pochissimi centri, consente diagnosi più accurate e interventi più sicuri. L’unità di Chirurgia generale dell’ospedale Fatebenefratelli, guidata da Cosimo Callari, si distingue per aver adottato questa innovazione, aprendo nuove frontiere nel trattamento dei pazienti. Ecco come questa tecnologia sta cambiando il volto della medicina moderna.

L'unità operativa complessa di Chirurgia generale dell'ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli, diretta da Cosimo Callari, è stata dotata di una tecnologia innovativa di imaging intraoperatorio avanzato: la camera iperspettrale. Questa tecnologia all’avanguardia disponibile solo in pochissimi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

