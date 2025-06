Dalla motoristica d’epoca al motorsport contemporaneo la terza edizione di Rombi dal passato

Dalla motoristica d’epoca al motorsport contemporaneo, la terza edizione di Rombi dal passato promette emozioni uniche. Nel primo weekend di luglio, Rustega di Camposampiero si trasformerà in un palcoscenico di adrenalina, con il patrocinio della Provincia di Padova. Tra spettacoli di Tractor Pulling, motocross, drift e percorsi fuori strada, l’evento offre un viaggio nel cuore della passione motoristica, un’occasione da non perdere per gli appassionati di tutte le età.

