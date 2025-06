Dalla moda al vino Anna Fendi in Franciacorta | Cerco un’etichetta per la mia collezione

Anna Fendi, icona di stile e arte italiana, ha scelto la suggestiva Franciacorta per arricchire la sua collezione di etichette di vino. La sua visita a Clusane d’Iseo, in occasione dell’anteprima della “Settimana della Tinca al Forno”, testimonia il legame tra moda, cultura e eccellenze enogastronomiche. Ora, alla ricerca di un’etichetta unica che rifletta l’eleganza e la tradizione del Sebino, Anna Fendi si prepara a scoprire un tesoro enologico da aggiungere alla sua collezione.

Clusane d’Iseo (Brescia) - Anna Fendi è stata ospite di Clusane di Iseo, per l’anteprima della “Settimana della Tinca al Forno“. L’icona della moda e dell’arte italiane ha voluto recarsi sul Sebino perchĂŠ, qualche tempo fa, la Trattoria il Porto è stata protagonista di una giornata a Villa Laetitia: nell’albergo che la stilista possiede a Roma, un centinaio di selezionatissimi ospiti ha potuto assaggiare i sapori del Sebino e in particolare la tinca. La visita ha incantato Anna Fendi, che oltre a degustare altri piatti lacustri, ha testato alcun i vini franciacortini, che vorrebbe inserire nella sua personale selezione di prodotti enologici di top gamm a, personalmente scelti tra quelli piĂš noti della penisola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Š Ilgiorno.it - Dalla moda al vino, Anna Fendi in Franciacorta: “Cerco un’etichetta per la mia collezione”

