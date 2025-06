Dalla casa al professionale, la robotica secondo Zucchetti sta rivoluzionando il modo di prendersi cura degli spazi verdi e oltre. Dimenticate il vecchio tagliaerba: ora, innovazione e tecnologia rendono più semplice e efficiente la manutenzione di giardini, campi sportivi e grandi parchi. Questa trasformazione, nata nel cuore del Valdarno Aretino, promette di portare Zucchetti sempre un passo avanti, migliorando la qualità della vita e del lavoro.

C’era una volta il tagliaerba. Rosso, col motore a quattro tempi, da spingere in mezzo al giardino. Ecco, dimenticatelo. La robotica è diventata la norma per la manutenzione non solo del giardino di casa, ma anche delle grandi superfici da manutenere come campi da calcio, da golf, grandi parchi e spazi pubblici. Una rivoluzione significativa, che parte dal Valdarno Aretino, a Terranuova Bracciolini. L’azienda punta a essere sempre un passo avanti nella sfida tecnologica dal software alla sanità , dall’automazione alla robotica fino alle energie rinnovabili, perché tutto contribuisce a delineare la mission aziendale: anticipare il mercato, guidarlo, talvolta persino inventarlo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net