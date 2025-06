Dal Veneto a Pechino in bici | all' Eroica il racconto di Alessia e Stefano

appassionati avventurieri che hanno deciso di trasformare un sogno in realtà. Giovedì 3 luglio alle 20.45, unisciti a noi all’Eroica Caffè Padova per vivere insieme l’emozione di questa straordinaria impresa, tra immagini e racconti che ispirano a pedalare oltre ogni limite. Non perdere l’occasione di scoprire come due cuori possano unire passione, determinazione e avventura in un viaggio indimenticabile. Ti aspettiamo!

Giovedì 3 luglio alle ore 20.45, Eroica Caffè Padova ospita una serata speciale dedicata al racconto di un viaggio meraviglioso e fuori dall'ordinario: 476 giorni in bicicletta, da Chioggia a Singapore, attraversando deserti, montagne e frontiere. I protagonisti sono Alessia e Stefano, due. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

