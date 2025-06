Dal terreno l' incendio si propaga a una villetta | paura per i residenti

Un vasto incendio si è scatenato nel pomeriggio a Brindisi, minacciando una villetta e suscitando grande paura tra i residenti. Le fiamme, originate dall’incendio di materiale plastico lungo la strada ex ss 16, si sono rapidamente propagate dal terreno alla vicina abitazione, creando un quadro di emergenza. La corsa dei vigili del fuoco e l’attenzione delle autorità sono ora cruciali per contenere il disastro e garantire la sicurezza di tutti.

BRINDISI - Un vasto incendio è divampato questo pomeriggio (30 giugno 2025), intorno alle 16, sulla strada ex ss 16, che collega Brindisi a San Pietro Vernotico, passando per Tuturano. Proprio nei pressi della frazione, le fiamme, originate dall'incendio di materiale plastico presente in un. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

