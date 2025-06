Dal Jova beach party alla sicurezza per il Giubileo di Papa Leone | Esperienza altamente formativa

Dalla vibrante atmosfera del Jova Beach Party alla complessa pianificazione della sicurezza per il Giubileo di Papa Leone, ogni esperienza si rivela un'opportunità di crescita e formazione. Tra le protagoniste di questa sfida, spicca la Control Room srl di Rimini, impegnata nei Piani sicurezza delle aree giubilari di Tor Vergata e Centocelle. Un esempio concreto di come professionalità e passione si uniscano per garantire eventi memorabili e sicuri per tutti.

Tra le società che si occuperanno di sicurezza durante il Giubileo 2025 ci sarà anche un'azienda riminese. Nel gruppo di lavoro per i Piani sicurezza delle aree giubilari di Tor Vergata e di Centocelle ha infatti un ruolo centrale la Control Room srl di Danilo Vienna, Luca Amati, Matteo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: sicurezza - giubileo - jova - beach

Giubileo dei governanti a Roma, aumentate le misure di sicurezza dopo l'attacco Usa all'Iran - Roma si prepara ad accogliere il Giubileo dei governanti con un’atmosfera carica di fervore e attenzione.

Dal Jova beach party alla sicurezza per il Giubileo di Papa Leone. Orgogliosi di aver ricevuto un tale incarico; Rimini, dal Jova Beach Party a Papa Leone XIV: la Control Room cura la sicurezza al Giubileo; Roma, la riminese Control Room al centro della sicurezza del Giubileo 2025 a Tor Vergata.

Sicurezza:prefetto Udine,gestione Jova Beach Party è modello - forze" per garantire sicurezza e salute ai partecipanti al Jova Beach Party a Lignano Sabbiadoro, che ha richiamato nella città balneare friulana 60. Segnala ansa.it

Il prefetto di Udine: «Al Jova Beach Party una gestione di sicurezza e salute modello» - Il Gazzettino - forze» per garantire sicurezza e salute ai partecipanti al Jova Beach Party a Lignano Sabbiadoro, che ha richiamato nella città ... Da ilgazzettino.it