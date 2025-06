Dal cedimento dei tubi d’acciaio al caldo eccessivo | le ipotesi sul crollo dell'insegna di Generali

Il crollo dell'insegna di Generali a Milano ha sollevato numerosi interrogativi sulla sua origine. Si ipotizza che il cedimento dei tubi d'acciaio, causato dal caldo eccessivo, abbia contribuito alla tragedia. Un episodio che mette in evidenza l'importanza di verifiche strutturali e della manutenzione preventiva in ambienti urbani ad alta esposizione. Scopriamo insieme le cause e le implicazioni di questa vicenda che scuote la cittĂ .

L'insegna di Generali in cima al grattacielo di City Life a Milano, crollata lunedì mattina, si sarebbe staccata per una rottura nel reticolato di tubi che la sostiene. Resta ancora da capire cosa abbia provocato, a sua volta, questa frattura: escluso il vento, si fa strada l'ipotesi del caldo eccessivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

