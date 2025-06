Dal CdM l' ok al nuovo decreto flussi

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto flussi, un provvedimento che apre le porte a circa 500.000 ingressi di migranti regolari nel triennio 2026-2028. Con quote annuali di oltre 164.800 ingressi, tra lavoratori stagionali, colf e badanti, questa misura rappresenta un passo importante per regolamentare e favorire l’immigrazione nel nostro Paese. Una svolta che potrebbe avere impatti significativi sul mercato del lavoro e sulla società italiana.

18.15 Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al un nuovo decreto flussi, un decreto della presidenza del Consiglio con cui vengono definite le quote di ingressi di migranti regolari. Il nuovo Dpcm dovrebbe consentire 500mila arrivi per il triennio tra il 2026 e il 2028: 164.800 ingressi l'anno tra lavoratori stagionali e non, colf e badanti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

