Daisy Lowe | l' abito da sposa della modella inglese è un tripudio di romanticismo raffinato con tocchi rock

Mentre Venezia celebrava l’amore tra Lauren Sánchez e Jeff Bezos, dall’altra parte dell’Inghilterra Daisy Lowe ha incantato tutti con il suo matrimonio. La modella britannica, vestita con un abito da sposa Vivienne Westwood Couture, ha perfezionato il raffinato mix di romanticismo e rock, in perfetto stile «rockmantic». Un look che ha saputo catturare l’attenzione, confermando ancora una volta come l’eleganza possa essere audace e innovativa allo stesso tempo.

Mentre tutti gli occhi erano puntati sul matrimonio a Venezia tra Lauren Sánchez e Jeff Bezos, in Inghilterra si è sposata la modella britannica Daisy Lowe. Il tema del matrimonio, il rosa (in questa nuance erano vestite le damigelle) già ci conquista, ma mai come il suo abito da sposa, dall'allure «rockmantic» inconfondibile. Del resto è un Vivienne Westwood Couture. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Daisy Lowe: l'abito da sposa della modella inglese è un tripudio di romanticismo raffinato con tocchi rock

In questa notizia si parla di: daisy - lowe - abito - sposa

Daisy Lowe: l'abito da sposa della modella inglese è un concerto romantico dai tocchi rock; Il matrimonio all’italiana di Ed Westwick (alias Chuck Bass) in Costiera; Piccole modelle crescono: Daisy Lowe.

Daisy Lowe: l'abito da sposa della modella inglese è un tripudio di romanticismo raffinato con tocchi rock - Mentre tutti gli occhi erano puntati sul matrimonio a Venezia tra Lauren Sánchez e Jeff Bezos, in Inghilterra si è sposata la modella britannica Daisy Lowe. vanityfair.it scrive

Come scegliere l'abito da sposa | Elle - Anche l’abito da sposa in stile impero è perfetto per chi ha una silhouette a triangolo. Come scrive elle.com