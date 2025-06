Dai tavoli da gioco alle scelte di comando Il ruolo degli wargames esplorato al Casd

dai tavoli da gioco alle scelte di comando, i wargames rappresentano uno strumento insospettabile di analisi strategica e decisionale. Al CASD, questo affascinante mondo viene esplorato per comprendere come le dinamiche di un gioco possano riflettere e influenzare le complesse scelte di governi, eserciti e istituzioni sanitarie. La loro storia, nata nelle strutture militari prussiane, rivela un potenziale ancora tutto da scoprire per affrontare le sfide del presente.

Tra un gioco da tavola e le dinamiche che regolano i processi decisionali di un organo governativo, di uno Stato maggiore militare, ma anche di un organismo sanitario o di un ente amministrativo o da qualsiasi altro vertice esecutivo sembra esserci una distanza incolmabile. Ma la realtà è ben diversa. Non è un caso che i wargames siano nati in seno alle strutture militari prussiane, e che uno dei più famosi esponenti di quest’ultimo, il generale Helmuth von Moltke, abbia deciso di adottarli in modo formale all’interno dell’apparato bellico di Berlino. Proprio per diffondere l’importanza di questo genere di attività il Centro Alti Studi per la Difesa ha organizzato nella cornice di Palazzo Salviati una giornata volta a promuovere la conoscenza dei wargame intesi nell’accezione più ampia possibile. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Dai tavoli da gioco alle scelte di comando. Il ruolo degli wargames esplorato al Casd

In questa notizia si parla di: gioco - wargames - tavoli - scelte

Negozi giochi da tavolo e giochi di carte Bologna, ecco alcuni suggerimenti; 16° edizione San Marino Game Convention - Giochi Storici; Wargame: ecco i migliori giochi da tavolo di guerra.

Dai tavoli da gioco alle scelte di comando. Il ruolo degli wargames esplorato al Casd - L’evento ospitato a Palazzo Salviati esplora le potenzialità dei wargame per la formazione alla leadership, con interventi da civili e ... Da formiche.net

Il Risiko per conquistare il Salento: come funziona Rosica, il gioco da tavolo leccese - Il Risiko, versione italiana dell'americano Risk, in chiave salentina: Rosica. Riporta quotidianodipuglia.it