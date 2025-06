Dai comitati di cittadini al litigio tra la Regione e Mario Tozzi | tutto quel che succede intorno al Tagliamento

Dai comitati di cittadini al tumulto tra regione e Mario Tozzi, l’area intorno al Tagliamento è sempre più protagonista di confronti e scelte decisive. La spinta per salvare Latisana dalle piene ha preso slancio nel 2019, con il progetto della traversa di Dignano. Ma le proposte in merito ormai hanno compiuto un cammino complesso, aprendo nuovi scenari e sfide per il futuro della tutela ambientale e della sicurezza dei cittadini.

La spinta decisiva al progetto per "salvare" Latisana dalle piene del Tagliamento ha subito un accelerazione nel 2019, durante il primo anno di giunta Fedriga, con il progetto della traversa di Dignano, un ponte lungo 975 metri con paratie mobili. Ma le proposte in merito ormai hanno compiuto.

