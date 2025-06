Da Torino a Brescia per rubare collane d' oro | fermata la banda dei rapinatori delle discoteche

Da Torino a Brescia in cerca di vittime: questa la folle trasferta di una banda di rapinatori, arrestata dalla polizia nella notte tra il 26 e il 27 giugno 2025. La gang, composta da presunti torinesi, aveva messo a segno diversi colpi nelle discoteche della zona, sottraendo collane d’oro alle giovani clienti. La brillante operazione delle forze dell’ordine ha messo fine alla loro scorribanda, assicurandoli alla giustizia.

A Brescia, la polizia ha arrestato una banda di presunti rapinatori, tutti torinesi, che hanno rubato collane d'oro dal collo di diverse ragazze in una discoteca. È successo nella notte tra il 26 e il 27 giugno 2025.

