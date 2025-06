Da studente a “prof“ alla Sorbona. Giorgio Tenneroni relatore a Parigi.

studente, un’occasione che segna il suo passaggio dall’altra parte della cattedra. La sua voce fresca e appassionata ha conquistato un pubblico internazionale, dimostrando che il talento e la determinazione possono aprire porte anche ai più giovani. Giorgio Tenneroni si distingue come esempio di eccellenza e di impegno civico, pronto a lasciare un’impronta duratura nel panorama politico e culturale. Un’esperienza unica, a pochi esami dalla conclusione del suo percorso di studi, che lo proietta verso un futuro brillante.

All’altro lato della cattedra. Il giovane Giorgio Tenneroni, ex studente del Liceo “Jacopone“, 24 anni appena compiuti, da due presidente del Consiglio comunale e da qualche mese coordinatore di Anci Umbria Giovani, ha partecipato alla sua prima conferenza universitaria alla Sorbona di Parigi. Lui, giovane, ha parlato di politiche per i giovani e di diplomazia culturale. Un’ esperienza unica, a pochi esami dalla conclusione del suo percorso di studi in Giurisprudenza, che lo ha visto catapultato dinnanzi a un pubblico di studenti e professori universitari da tutto il mondo. "La conferenza – racconta Tenneroni – dal titolo ’Youth and cultural diplomacy - Giovani e diplomazia culturale’, è stata un evento centrale durante la IV conferenza di Parigi ’On art and humanities? organizzata da Iafor, associazione internazionale di professori universitari e accademici che organizza conferenze in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it