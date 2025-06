Da Smeg un sostegno ai medici in formazione specialistica dell’Università

SMEG S.p.A. rafforza il suo impegno a favore dei giovani medici dell’Università di Parma, offrendo un sostegno fondamentale per la loro formazione specialistica. Con iniziative che favoriscono percorsi di alta formazione e ricerca in prestigiosi centri internazionali, SMEG si conferma partner strategico nello sviluppo delle competenze mediche di domani. Un investimento che non solo valorizza il talento emergente, ma contribuisce a costruire un futuro più innovativo e competente nel settore sanitario.

Prosegue l’impegno di SMEG S.p.A. a favore della formazione specialistica dei giovani medici dell’Università di Parma, con un contributo che ha già permesso ad alcuni specializzandi di intraprendere percorsi di alta formazione e ricerca in prestigiosi centri accademici internazionali. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: formazione - medici - specialistica - università

