Da Sanremo a Ballando con le stelle | ecco chi è il primo concorrente ufficiale di Milly Carlucci

Da Sanremo a Ballando con le Stelle, il countdown è ufficialmente partito! L’attesa cresce per il ritorno del celebre show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci, pronto a sorprendere anche questa stagione. Tra rumors e anticipazioni, un primo concorrente ufficiale ha rotto il silenzio: un artista che al Festival di Sanremo ha fatto parlare di sé con un gesto che ha scaldato gli animi. Scopriamo insieme chi è il protagonista di questa nuova avventura.

Cresce l’attesa per il ritorno di Ballando con le Stelle, il celebre show del sabato sera di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. La nuova edizione, prevista come sempre per la stagione autunnale, promette già scintille. Tra rumors, trattative e indiscrezioni, un primo nome ha finalmente rotto il silenzio ed è destinato a far discutere. Si tratta di un artista che al Festival di Sanremo ha scatenato un vero e proprio caso mediatico con un gesto sul palco diventato virale. A rivelarlo è il giornalista Gabriele Parpiglia, sempre ben informato sul dietro le quinte dello spettacolo, che nella sua rubrica Chicchi di gossip ha svelato l’ingaggio ufficiale del cantante nel cast del programma. 🔗 Leggi su Donnapop.it