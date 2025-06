Da San Siro Bruce Springsteen a valanga su Trump | Un corrotto traditore incompetente

San Siro esplode di entusiasmo: Bruce Springsteen, il mito vivente del rock, conquista il pubblico con la sua energia contagiosa e le sue storie di speranza. Con un'ovazione che si alza come un’onda, il Boss si prepara a regalare emozioni indimenticabili negli ultimi due appuntamenti europei, dimostrando ancora una volta perché è considerato un'icona senza tempo. La serata promette di essere epica, e il palco è pronto a scrivere un’altra pagina di leggenda.

''Buonasera San Siro, siete pronti? Andiamo!''. Bruce Springsteen entra in scena poco prima delle 20 sul palco dello stadio milanese, dove stasera e il 3 luglio prossimo porta il suo tour europeo, per gli ultimi due appuntamenti della tournĂ©e, entrambi sold out. Elegantissimo in camicia bianca, gilet scuro, cravatta e gli immancabili jeans, il Boss, accompagnato dalla E Street Band, ha intonato subito 'No surrender', salutato da un boato da parte del pubblico. ''Benvenuti nel tour della Terra, della speranza e dei sogni, con la potente E street band'' ha detto il rocker americano.   Un tour che mostra ''il potere giusto dell'arte, la musica e il rock and roll in tempi pericolosi - ha sottolineato, mentre sui maxischermi scorrevano i sottotitoli delle sue parole in italiano -. 🔗 Leggi su Iltempo.it