Da Osimhen a Bennacer | chi rientra dai prestiti e quale futuro li attende

Dal rientro di Osimhen a Bennacer, il mercato estivo apre nuove possibilità e sfide per i club italiani. Quali talenti tornano rigenerati e pronti a rilanciarsi, e chi invece potrebbe lasciar spazio a nuove opportunità? Analizziamo squadra per squadra i ritorni e i destini di una stagione che si prospetta ricca di sorprese. Scopri tutto nel nostro video esclusivo.

Da chi torna alla base "rigenerato" e pronto per farsi valutare da un nuovo allenatore a chi, invece, sa già di non rientrare nei piani del proprio club. Squadra per squadra, ecco quali calciatori rientreranno dal presto l'1 luglio e quale destino li attende.

