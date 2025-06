da oggi chiude al traffico la variante della cassia in direzione sud

Da oggi, la variante della Cassia in direzione sud nel comune di Monteroni d’Arbia sarà temporaneamente chiusa al traffico fino al 13 luglio, per permettere lavori essenziali su un giunto strategico. Questa misura, necessaria per garantire la sicurezza e la qualità delle strade, cambierà radicalmente il flusso veicolare: tutte le auto dirette a Roma saranno deviati attraverso percorsi alternativi che attraversano Monteroni. Scopriamo insieme come affrontare al meglio questa novità e ridurre disagi e tempi di percorrenza.

Da oggi fino al 13 luglio sarà chiusa al traffico la variante della Cassia in direzione sud, nel comune di Monteroni d'Arbia. Si tratta di un provvedimento adottato per consentire alcuni lavori su un giunto di questa arteria assai transitata. Tutta la viabilità in direzione Roma verrà deviata sul capoluogo di Monteroni con il seguente tracciato: alla rotatoria nord saranno percorse via Kennedy, piazza Pietro Nenni, via Fratelli Rosselli, via Brodolini. L'ultimo tratto di via Brodolini, ovvero dalla intersezione con via Garibaldi fino alla vecchia Cassia, sarà a senso unico con obbligo di svolta a destra, in modo da agevolare il traffico pesante iche si immette nella vecchia Cassia.