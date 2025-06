Da oggi a Monza il polo catastale cambia casa

A Monza, un cambio epocale: il polo catastale si sposta nella nuova sede comunale di via Arosio, di fronte alla stazione. Da lunedì 30 giugno, gli uffici continueranno a offrire i loro servizi negli stessi orari, garantendo continuità e comodità ai cittadini. Un passo importante per migliorare l’efficienza e l’accoglienza. Scopri come questo cambiamento faciliterà le tue pratiche catastali e potrai approfittarne sin da subito.

Il polo catastale di Monza cambia casa. Da oggi, lunedì 30 giugno, gli uffici del polo catastale si trasferiranno nella nuova sede comunale di via Arosio (di fronte alla stazione). Gli orari di apertura rimangono invariati: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 con accesso esclusivamente con. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

