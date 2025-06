Da Manara a Nolan | ritorna Ulisse | L’eterno fascino dell’eroe omerico

Dalle illustrazioni di Milo Manara alle epiche visioni di Christopher Nolan, il mito di Ulisse continua a incantare e reinventarsi. Questo eroe "multiforme" attraversa i secoli, catturando l’immaginario collettivo in modi sempre nuovi. Al Lucca Comics&Games, la sua Odissea prenderà vita attraverso l’arte del fumetto, mentre nel 2026 il grande schermo rivelerà un’epica nuova di zecca. È il momento di scoprire come il fascino dell’eroe omerico si rinnova nel tempo.

La figura di Ulisse, eroe "multiforme", esercita da sempre un fascino intramontabile. Milo Manara, uno dei fumettisti italiani viventi più conosciuti al mondo, presenterà al Lucca Comics&Games (29 ottobre - 2 novembre) la sua Odissea, mentre per luglio 2026 è prevista l’uscita nelle sale di The Odyssey, nuovo kolossal firmato Christopher Nolan, che ha riunito un cast eccezionale, tra cui spiccano i nomi di Matt Damon (Ulisse), Anne Hathaway (Penelope), Tom Holland (Telemaco), Zendaya (Calipso) e Charlize Theron (la maga Circe). Per l’Odissea il passaggio dalla pagina al film sembra essere peraltro un destino segnato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net