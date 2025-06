Da Gabry Ponte a Rkomi da Rose Villain a Benji & Fede | i 22 artisti del 105 Summer Festival

Il 105 Summer Festival si prepara a infiammare l’estate con un palcoscenico da sogno, dove 22 straordinari artisti italiani e internazionali si alterneranno tra musica, energia e talento. Da Gabry Ponte a Rkomi, da Rose Villain a Benji & Fede, ogni performance promette emozioni uniche. Un evento imperdibile che unirà generazioni e stili diversi, creando un’atmosfera di pura magia musicale. E non è tutto: questa estate il festival scriverà nuove pagine di storia, e tu non puoi mancare!

Ventidue artisti (Aka 7even, Alessandra Amoroso, Alessandro, Benji & Fede, Capo Plaza, Cioffi, Coco, Cristiano Malgioglio, El Ma, Gabry Ponte, Gheba, Gigi D’Alessio, Grelmos, Kaput, Rkomi, Rose Villain, Settembre, Stefano Pitasi, The Kolors, Tropico, Venerus, Vidaloca) saranno gli interpreti del. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

