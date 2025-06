Da domani al via la XXIII Edizione de La Notte della Tammorra | Napoli celebra la musica folk campana

Da domani prende il via la XXIII edizione de "La Notte della Tammorra" a Napoli, un evento imperdibile che celebra la ricca tradizione folk campana. Artisti di fama e appassionati si uniranno per cinque serate all'insegna della musica autentica e della cultura popolare. Con oltre 30.000 partecipanti nel 2023, questa edizione promette emozioni ancora più intense e un viaggio nel cuore della tradizione. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica nel suo genere!

In scena per “La Notte della Tammorra” Serena Rossi, Peppe Barra, Carlo Faiello, Roberto Colella, Ars Nova Napoli, Lavinia Mancusi, Simona Boo, Irene Scarpato, Bagarjia Orkestar, Assurd, ‘o Lione, Mimmo Cavallaro, Il Canzoniere Grecanico Salentino. Sulla scorta del successo dello scorso anno, con una presenza di oltre 30.000 persone, torna dal 1° al 5 Luglio . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Da domani al via la XXIII Edizione de “La Notte della Tammorra”: Napoli celebra la musica folk campana

Musica, torna “La Notte della Tammorra”: la grande festa folk che fa danzare Napoli - Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile: dal 1° al 5 luglio 2025, Piazza Mercato si trasforma nel cuore pulsante della tradizione popolare con la XXIII edizione de La Notte della Tammorra.

