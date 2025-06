Da Brescia a Riccione per 55 estati di fila Bruno e Gabriella diventano ambasciatori della Perla nel mondo

Da Brescia a Riccione, un viaggio di passione e fedeltà: per 55 estati consecutive Bruno e Gabriella Sala hanno scelto la Perla verde come loro seconda casa, diventando autentici ambasciatori di questa meraviglia nel mondo. La loro storia è un inno all’amore duraturo per un luogo che ha saputo conquistare cuore e anima. E ora, questa dedizione unica ha ricevuto il meritato riconoscimento...

Cinquantacinque estati, sempre nello stesso luogo del cuore: Riccione. Bruno e Gabriella Sala, della provincia di Brescia, da oltre mezzo secolo scelgono la Perla verde come destinazione delle loro vacanze. Una storia d’amore, con la città e con il suo mare, che è stata premiata nei giorni scorso. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

