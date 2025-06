Cyber-attacchi russi ai trasporti europei | l’allarme di Londra scuote la Nato Italia nel mirino

L’allarme di Londra scuote la NATO: i cyber attacchi russi ai trasporti europei minacciano la sicurezza continentale. Nella guerra ibrida che si svolge dietro le quinte, Mosca utilizza sabotaggi, virus informatici e attacchi mirati contro infrastrutture vitali. Italia nel mirino, e il rischio si fa sempre più concreto: un nuovo scenario di conflitto che richiede risposte rapide e coordinate a livello internazionale.

Il risiko dell’intelligence si è già aperto, e stavolta non si gioca a colpi di diplomazia ma con sabotaggi, fuoco e virus informatici. Lo denuncia un dossier dei servizi britannici, presentato agli alleati europei alla vigilia del summit Nato all’Aia: nel mirino ci sono trasporti aerei, ferroviari e marittimi, infrastrutture sensibili e canali di comunicazione, colpiti da una guerra ibrida lanciata da Mosca e affidata in gran parte al Gru, il potente apparato di intelligence militare russa. Non si tratta più di incursioni isolate, ma di una strategia sistematica di destabilizzazione che punta a minare la fiducia nelle istituzioni occidentali e a testare la vulnerabilità degli Stati membri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it