Cup in carcere detenuti gestiscono 300 prenotazioni al giorno Uno promosso all’Angelo

Il gruppo di telefonisti in carcere, inizialmente composto da tre detenuti, ha fatto un enorme salto in avanti: oggi gestiscono 300 prenotazioni giornaliere, hanno ottenuto un ufficio più ampio e sono cresciuti fino a nove membri. Tra loro, uno è stato promosso all’ospedale dell’Angelo di Mestre, dimostrando come impegno e determinazione possano aprire nuove strade anche oltre le sbarre. È la testimonianza di una rinascita possibile, che merita di essere raccontata.

Sono stati assunti lo scorso mese di novembre, ora hanno un ufficio più grande, gestiscono 300 telefonate al giorno, e da tre sono passati a nove, uno dei quali è stato promosso oltre le sbarre, ritrovandosi con la stessa mansione all’ospedale dell’Angelo di Mestre. È il gruppo di telefonisti. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: gestiscono - giorno - promosso - angelo

Buongiorno! La rassegna stampa di oggi 27 giugno 2025 Vai su Facebook

Cup in carcere, detenuti gestiscono 300 prenotazioni al giorno. Uno è stato promosso all’Angelo; Cup in carcere, 20 mila chiamate e 9 assunzioni: un detenuto promosso all’Angelo.

Cup in carcere, detenuti gestiscono 300 prenotazioni al giorno. Uno promosso all’Angelo - I telefonisti sono stati spostati in un ufficio più grande all'interno del casa circondariale. Riporta veneziatoday.it