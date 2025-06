Cultura da ripensare La ricetta del Pd | Più partecipazione e spazi aperti a tutti

È arrivato il momento di ripensare la cultura come motore di partecipazione e spazi aperti a tutti. Alla Mediateca regionale ‘Fregoso’, la conferenza programmatica del PD ha acceso il dibattito su come studi e democrazia possano dialogare per creare un futuro più inclusivo. Con interventi di esperti e rappresentanti, si è delineata una nuova ricetta per una cultura democratica e condivisa. È questa la sfida che ci attende: trasformare le idee in azione.

Studio e partecipazione democratica le parole chiave al centro della conferenza programmatica del Pd alla Mediateca regionale ‘Fregoso’. Un dibattito aperto introdotto da Alfonso Maria Iacono, professore di storia della filofsofia all’università di Pisa e da Luca Basile, responsabile alla cultura della segreteria regionale Pd. Fra i 26 intervenuti, Luca Comiti (segretario provinciale Cgil) e Giorgio Pagano, presidente dell’associazione Mediterraneo e già sindaco di Spezia; conclusioni affidate a Carola Baruzzo e ad Andrea Orlando, rispettivamente consigliera regionale Pd e membro della direzione nazionale Pd. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cultura da ripensare. La ricetta del Pd: "Più partecipazione e spazi aperti a tutti"

