Cultura arte e spettacolo | Fondazione Messina presenta gli eventi dell' estate 2025

L’estate 2025 a Messina si prepara a vivere momenti indimenticabili di cultura, arte e spettacolo. La Fondazione Messina presenta un calendario ricco di eventi imperdibili, pronti a coinvolgere residenti e visitatori. Domani, alle ore 10.00, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, si sveleranno i dettagli di questa entusiasmante stagione. Non perdere l’opportunità di scoprire le novità e partecipare alle iniziative che renderanno la città ancora più vivace e stimolante per tutti.

Conferenza domani sui principali eventi dell'estate. Martedì 1° luglio, alle ore 10, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, si terrà infatti la conferenza stampa di presentazione del calendario estivo delle iniziative promosse dalla Fondazione Messina per la Cultura, in sinergia con. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: eventi - cultura - estate - arte

Al via ‘Local Bites, Cultural Sites, Degustando Cultura’: oltre 50 eventi per vivere il territorio tra gusto, storia e tradizione - Scopri il patrimonio culturale e gastronomico della nostra regione con "Local Bites, Cultural Sites, Degustando Cultura".

CULTURA IN EVENTI 2025 – PRESENTATO IL PROGRAMMA ESTIVO DEL COMUNE DI ATRI! Anche quest'anno l'estate atriana si riempie di arte, musica, teatro, mostre, tradizione e tanto altro. Da luglio a settembre, il centro storico di Atri diventa il palco Vai su Facebook

Cultura, arte e spettacolo: Fondazione Messina presenta gli eventi dell'estate 2025; Forte di Belvedere: tutti gli eventi dell’estate 2025 tra musica, arte e cultura; Luglio 2025 al Love Bistrò Culturale: arte, cultura, benessere e musica in un’estate ricca di eventi.

Monfalcone Estate 2025: oltre 80 eventi tra cultura, musica e divertimento - MONFALCONE – Un’estate ricca di spettacoli, cultura e divertimento aspetta Monfalcone con oltre 80 eventi organizzati da 19 realtà locali e distribuiti in 20 location diverse. Scrive nordest24.it

Eventi culturali e spettacoli estivi nei borghi e città italiane da luglio 2025 in poi - L’estate 2025 in Italia propone festival di teatro, musica, magia e arti performative in Piemonte, Torino, Trentino, Valle d’Aosta e altre regioni con eventi per famiglie e spettacoli gratuiti. Secondo gaeta.it