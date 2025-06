Cucciolo di pochi mesi gravemente ustionato durante un litigio tra mamma e figlia | È stata lei Ma il procuratore non procede per prove insufficienti’

A Detroit, una furiosa lite tra madre e figlia ha sfiorato il dramma: la ragazza di 19 anni chiama il 911, accusando la madre di essere ubriaca e provocarla. Quando gli agenti intervengono, la donna viene allontanata temporaneamente, lasciando dietro sé un cucciolo di appena cinque mesi gravemente ustionato. Una storia che scuote e lascia molte domande senza risposte, mentre le indagini continuano a fatica.

Madre e figlia litigano furiosamente, al punto che la figlia, 19 anni, chiama il 911: “ Mia mamma è ubriaca e mi sta provocando “. Arrivano gli agenti e mandano la donna a dormire altrove, in un’altra casa, per la notte. Siamo a Detroit e la storia la racconta People. I fatti risalgono allo scorso 21 gennaio. Quando la donna torna a casa, il giorno dopo, trova uno dei suoi cani, un Jack Russell Terrier maschio di nome Gideon di 5 mesi, “ustionato in modo grave, che piangeva”. A quel punto pensa che a ferire il cane in modo così brutale sia stata la figlia e chiama di nuovo la polizia. Secondo il comunicato diffuso il 27 giugno dal procuratore della contea di Wayne, Kym Worthy, il cagnolino era “in profonda sofferenza, con ustioni su zampe e muso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it