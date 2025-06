Crotone Sociale | presentato il programma PIPPI per la prevenzione dell’Istituzionalizzazione

Oggi a Crotone Sociale è stato presentato il innovativo programma P.I.P.P.I., un progetto dedicato alla prevenzione dell’istituzionalizzazione dei minori, che mira a rafforzare il legame tra famiglie e bambini. Un’iniziativa di grande impatto, promossa per garantire un futuro più stabile e sereno ai più piccoli. Con il coinvolgimento di istituzioni e professionisti, si apre una nuova strada verso il benessere familiare e sociale...

È stato presentato questa mattina, 30 giugno, presso il Parco Pitagora, il percorso intrapreso con le famiglie per promuovere il benessere dei minori inseriti nel programma P.I.P.P.I. (Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione) All'iniziativa con l'assessore alle Politiche Sociali Filly Pollinzi erano presenti il sindaco di Rocca di Neto Alfonso Dattolo e le funzionarie del servizio Assistenti sociali del Comune Alessandra Mesoraca e Maria Rizzo. Presenti i rappresenti della cooperativa GEA che gestisce il servizio. Il progetto P.I.P.P.I., è una delle iniziative dell'Ambito Sociale di Crotone che comprende i comuni di Cutro, Isola Capo Rizzuto, Scandale, Rocca di Neto, Belvedere Spinello, San Mauro Marchesato e Crotone, comune capofila.

