Crotone gli architetti dell’ordine provinciale si sono incontrati a Napoli con i colleghi del Sud

Gli architetti dell’Ordine di Crotone si sono riuniti a Napoli, dando vita a un’importante giornata di confronto e collaborazione con i loro colleghi del Sud Italia. Sabato 28 giugno, presso la sala “Sirica” in via Brin, 25 Ordini delle regioni meridionali hanno condiviso idee, progetti e visioni per il futuro del settore. Un momento di crescita e scambio che rafforza il ruolo strategico degli architetti nel rilancio territoriale.

L’incontro è avvenuto sabato 28 Giugno, presso la nuova sede dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia in via Brin, nella sala delle Assemblea “Sirica”. Una giornata di confronto e lavoro che ha riunito, nell’ambito del Coordinamento degli Ordini del Sud Italia, 25 Ordini delle regioni del Mezzogiorno. I lavori sono stati aperti dai saluti e dall’introduzione del Presidente dell’Ordine ospitante, Lorenzo Capobianco, che ha sottolineato l’importanza di momenti di dialogo strutturato tra gli Ordini per consolidare una visione politica condivisa e rafforzare il ruolo dell’architetto nelle trasformazioni in corso. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Crotone, gli architetti dell’ordine provinciale si sono incontrati a Napoli con i colleghi del Sud

