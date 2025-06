Crollo Inter i nerazzurri fuori dal Mondiale per club Eliminati agli ottavi | Fluminense vince 2-0

Una sconfitta amara per l'Inter, che si ferma agli ottavi del mondiale per club sotto i colpi di un Fluminense solido e determinato. La squadra nerazzurra, apparsa stanca e priva di incisività , ha tentato di reagire nel finale senza fortuna, lasciando spazio a qualche spunto d'orgoglio ma senza riuscire a raddrizzare la partita. Un’eliminazione che lascia molte riflessioni e, soprattutto, tanta amarezza tra i tifosi.

Charlotte, 30 giugno 2025 - L'Inter è eliminata dal mondiale per club. Si chiude agli ottavi l'avventura dei nerazzurri, buttati fuori da una intensa e quadrata Fluminense, capace di segnare dopo 3' con Cano, e dopo 93, con Hercules a chiudere i conti in contropiede. Nel mezzo una brutta Inter, compassata, stanca, con poche idee e solo nell'ultimo quarto di partita si è visto qualcosa, con il palo di Lautaro e l'occasione sciupata da De Vrij, ma troppo poco per raddrizzare la partita. I nerazzurri, dunque, tornano a Milano e lasciano la competizione, mentre i brasiliani attendono la vincente di Manchester City-Al Hilal. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Crollo Inter, i nerazzurri fuori dal Mondiale per club. Eliminati agli ottavi: Fluminense vince 2-0

In questa notizia si parla di: inter - nerazzurri - fuori - mondiale

Muslimovic elogia l’Inter: «Nerazzurri in finale di Champions? Contentissimo. E su Inzaghi…» - Zlatan Muslimovic, ex attaccante bosniaco, ha elogiato l'Inter per il suo straordinario percorso verso la finale di Champions League.

Translate post L’Inter va avanti, Calha, Pavard, Bisseck e Zielinski no: il loro Mondiale è già finito. I quattro giocatori nerazzurri fanno ritorno in Italia a causa dei rispettivi infortuni che intanto li avrebbero tenuti fuori causa per tutta la durata della spedizione a Vai su X

Dentro o fuori per i nerazzurri di Chivu Chi conquisterĂ gli ottavi del Mondiale per Club FIFA 2025? Appuntamento questa notte alle 03:00 su #Italia1 e Mediaset Infinity con Inter - River Plate ? Non potete mancare #FIFACWC Vai su Facebook

L'Inter è fuori dal Mondiale per Club, il Fluminense fa l'impresa e vola ai quarti: segnano Cano ed Hercules; Inter-Fluminense 0-2, cronaca e tabellino: nerazzurri out, decidono Cano e Hercules; Inter, cosa lascia il Mondiale per Club (e come è andato).

Inter a casa, è fuori dal Mondiale! Impresa Fluminense, nerazzurri da 5 competizioni a 0 titoli - Due legni di Lautaro e Dimarco, i brasiliani capitalizzano le occasioni e vanno ai quarti ... tuttosport.com scrive

Inter, cosa lascia il Mondiale per Club (e come è andato) - Pagelle, cosa è andato e cosa no dell'ultimo impegno di una stagione lunghissima per i nerazzurri Inter eliminata dal Flumi ... Come scrive panorama.it